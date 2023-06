Traffico Roma del 10-06-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione circolazione scorrevole lungo la rete viaria Capitolina spostamenti più intensi sulla Casilina tra la Borghesiana e finocchio e sulla Prenestina Colle monfortani nel quadrante Nord Est della capitale chiuso per lavori un tratto di via Marco Simone a partire da via Palombarese attenzione alla segnaletica per le deviazioni Sono in corso interventi di pulizia in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che rimarranno chiusi alin direzione di Piazzale Clodio fino a mezzogiorno di oggi nel pomeriggio la manifestazionePride 2020 la partenza del corteo alle 14 da Piazza della Repubblica in direzione dei Fori Imperiali chiusure alal passaggio dei partecipanti e deviazione per numerose linee bus fino alle ...