Traffico Roma del 10-06-2023 ore 08 | 30

(Di sabato 10 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora pochi gli spostamenti sulle strade della capitale circolazione scorrevole anche lungo il raccordo Sono in corso interventi di pulizia in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto 20 viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che rimarranno chiusi al transito in direzione di Piazzale Clodio fino a mezzogiorno di oggi nel pomeriggio la manifestazioneFridayla partenza del corteo 14 da Piazza della Repubblica in direzione dei Fori Imperiali chiusure alal passaggio dei partecipanti e deviazione per numerose linee bus per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che il tram 19 Limita la corsa a Valle Giulia tra Valle Giulia e Risorgimento sono attivi bus sostitutivi i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da ...