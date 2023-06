Traffico Roma del 10-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora pochi gli spostamenti lungo la rete viaria Capitolina in queste prime ore di sabato mattina nel quadrante Nord Est chiuso per lavori un tratto di via Marco Simone a parte da via Palombarese attenzione alla segnaletica per le deviazioni per interventi di pulizia fino a mezzogiorno di oggi Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino rimarranno chiusi al transito in direzione di Piazzale Clodio per il trasporto pubblico ricordiamo che il tram 19 Limita la corsa a Valle Giulia tra Valle Giulia e Risorgimento bus sostitutivi i dettagli di queste di altre notizie e li trovate sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...