(Di sabato 10 giugno 2023)è fra i tanti ospiti presenti a Istanbul per assistere alla finale di Champions League. L’ex calciatore della Roma, intervenuto su Mediaset, tifa pernella super sfida contro il Manchester City. PARTITA SECCA – Francescodice la sua sulla finale di Champions League, proprio poco prima dell’inizio: «Speriamo tutti nel, unica rimasta in Europa. La Champions League ha un valore diverso e tifiamo tutti per una squadra italiana. Sulla carta è normale che il Manchester City sembra favorito peròperin finale deve aver fatto unstratosferico. È una squadra a cui è difficile fare gol e d’avanti lo fa quando vuole. È una partita secca e noi tifiamo per loro.non deve sbilanciarsi. Se dai campo al ...

Con papà Agostino e mamma Flavia a fare il. Casa Esposito, le tre finali Il primo sarà ... Ama la Roma e Francesco, che provò a diventare suo rappresentante. Solo 15' dopo quel fischio d'...... Nils Liedholm, Bruno Conti, lo sfortunato capitan Ago Di Bartolomei, naturalmente Francesco... È amore, non è banalema un sentimento vero, quello che nasce alle elementari, sulle pagine ...Il tuoper la squadra del cuore o per l'atleta preferito diventa un sano schierarsi per una ... anche noi che fin dai tempi di Bruno Conti, Falcao, Pruzzo, passando per Giannini,, Balbo, ...

Totti: «Tifo per l’Inter, percorso straordinario per arrivare qui» Inter-News.it

Il tecnico dei rossoblu torna ad indossare gli scarpini per una giornata dedicata al calcio degli anni 90. Insieme a lui anche tre ex rossoblu: Altomare, Balleri e Stefano Fiore Dopo la spettacolare r ...La serata vissuta dai tifosi che hanno riempito lo stadio romano. L’esplosione al gol di Dybala poi l’incertezza si mangia l’entusiasmo. E alla fine è dolore, come 39 anni fa ...