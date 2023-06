Torta 3 ingredienti allo yogurt | al forno o nel microonde? Come preferisci tu!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 10 giugno 2023) Questacon soli 3, è fantastica. Si impasta in una baleno, cuoce nelo nela seconda della fretta che avete. Se volete gustarla al volo, prese da un irrefrenabile desiderio di dolcezza,ra scegliete la seconda modalità. Qualora preferiate godervi una cottura lenta, con i tempi di attesa che si dilatanoa pregustare il momento perfetto per sfornarla,ra potete optare per l’elettrodomestico tradizionale. Non contiene glutine, perché la farina viene sostituita dall’amido di mais; se siete intolleranti al lattosio, prediligete unovegetale. Variate i gusti per scoprire sempre sapori e rese diverse! Inoltre, questo dolce vanta un ulteriore plus: è ...