Topolino | il sannita Perrotta colorerà la copertina su Benevento | “Un orgoglio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSarà il tocco di un artista beneventano a colorare ladidedicata a. Mario, classe ’87 del Rione Libertà, collabora da circa tre anni con Disney Italia svolgendo la mansione di colorista. Ha firmato già vari lavori sia per il settimanale che per le altre testate Panini Comics, abitualmente in vendita in edicola e fumetteria. Stavolta però si è trovato davanti a qualcosa di speciale, colorare un ritratto in salsa fumettistica della sua città. “Sento un legame forte con le mie origini, quando mi hanno commissionato il lavoro ne sono stato particolarmenteso”, dice ad Anteprima24. Disegnata da Stefano Zanchi, laè ambientata nel 109 d.C. e vedrà in primo pianoin sella a un ...