(Di sabato 10 giugno 2023) Tomha dichiarato di volersire per undalla recitazione per prendersi cura della sua. Dietro ...

In seguito alle fatiche causate dall'interpretazione,ha annunciato di aver bisogno di un periodo di pausa dopo The Crowded Room , i cui temi difficili e intensi devono averlo provato ...ha dichiarato di volersi ritirare per un anno dalla recitazione per prendersi cura della sua salute mentale. Dietro ...La recensione di The Crowded Room, la serie Apple TV* conche prova a raccontare la sofferenza dei traumi del ...

Tom Holland si ritira: un anno di pausa per la sua salute mentale - Luce Luce

Il suo nuovo progetto per Apple TV+, The Crowded Room, è un tentativo riuscito male di allontanarsi dal personaggio di Spider-Man ...In occasione della promozione di The Crowded Room, la nuova serie targata Apple TV+, Tom Holland ha parlato brevemente con Screenrant di Spider-Man 4. LEGGI – Spider-Man 4: Tom Holland conferma che ci ...