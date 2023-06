Tinti | «Bastoni? Concentrato sulla finale Il rinnovo procede bene»

(Di sabato 10 giugno 2023)si trova a Istanbul con l’Inter e domani giocherà contro il Manchester City nelladi Champions League. A parlare del difensore il suo agenteE FUTURO ? Il procuratore di Alessandro, Tullio, è stato contattato da Sportitalia mercato. L’agente è stato interpellato sullo stato d’animo del difensore dell’Inter in vista delladi Champions League nonché sul suodi contratto. La sua risposta: «In questi giorni non lo sto sentendo molto.? Stando tutto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...

... Tullio, che ha messo le basi per la fumata bianca. Entrambi i calciatori dovrebbero arrivare a guadagnare intorno ai 6 milioni l'anno , forsequalcosina in meno, percependo un ...... "C'è grandissimo ottimismo per quanto riguarda il rinnovo di Alessandro. Stavolta sono certo che ci sarà la risposta positiva del ragazzo e dell'agente Tullioche è molto intelligente. ...RINNOVO- 'Conc'è grandissimo ottimismo, sono certo che ci sarà una risposta positiva del ragazzo e del suo procuratore Tullio, credo che arriveremo ad un accordo. Con Dzeko è ...

ESCLUSIVA SI Inter, Tinti: "Rinnovo Bastoni Procede bene" Sportitalia

Questo modello monta la manopola Palmo con il passamano in tinta, leggero e confortevole, con fibbia minimal per la regolazione. Il nuovo sistema di chiusura Wing Lock è di facile utilizzo e favorisce ...Grandi manovre di mercato per l’Inter: ecco la svolta. C’è l’annuncio, in anteprima, di Bastoni. Ci sono grandi sorprese per quanto riguarda il prossimo calciomercato dell’Inter. Ecco l’annuncio del d ...