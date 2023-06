Tic-tac | il sondaggio che fa tremare la sinistra | cosa accadrà tra pochi giorni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Il 25 ed il 26 giugno si voterà in Molise per eleggere il nuovo governatore della regione che prenderà il posto di Donato Toma, attuale presidente di centro destra, non ricandidato. E, secondo l'ultimoTecnè, il centrodestra sarebbe avanti di 8 punti. Cinque i candidati presidenti in corsa: Francesco Roberti per il centrodestra, Roberto Gravina, già sindaco di Campobasso per il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, Elisabetta Trenta per la Democrazia Cristiana, Emilio Izzo per Io non Voto e Nicola Ninni per Forza Nuova. Francesco Roberti ha un buon margine di vantaggio rispetto al candidato presidente della coalizione di centroe del M5S, Roberto Gravina. Ilrealizzato da Tecnè neiscorsi attribuisce un consenso tra il 51% e il 55% per Roberti e tra il 43% e il 47% per ...