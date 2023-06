(Di sabato 10 giugno 2023) E poi c'è una curiosità: Marcus è nato a Parma, negli anni dell'esperienza in gialloblù di papà Lilian, e nell'ottobre 2020 aveva raccontato proprio in un'intervista alla Gazzetta un'antica simpatia ...

Negli ultimi giorni i pensieri più frequenti tratteggiano due identikit, quelli di Marcuse Gianluca. Occasioni Premessa: entrambi i nomi fanno rima con occasione. Marcussi ...GLI ALTRI NOMI - Con Giroud e uno tra, il Milan comunque non si fermerebbe: è assai probabile che un tentativo verrà fatto pure per Noah Okafor, attaccante svizzero in uscita dal ...potrebbe giocare in diverse posizioni. Attaccante centrale, ovviamente, e in qualche partita ... ContattoLa mossa - Pioli conferma che il Milan vuole fare in fretta, concludere uno - ...

Thuram o Scamacca Milan, scatta il casting per il vice Giroud La Gazzetta dello Sport

Il Milan ha scelto l'obiettivo primario per quanto concerne l'attacco: il nome evidenziato in rosso sulla wishlist di Furlani e Moncada è quello di Marcus Thuram del Borussia M'Gladbach. La trattativa ...Marcus è in uscita a parametro zero dal Gladbach, Gianluca potrebbe arrivare in prestito dal West Ham. Il Diavolo pesa profili e situazioni, presto arriverà l’affondo ...