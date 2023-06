The Witcher 3 | l' ultima e promettente stagione di Henry Cavill | il nostro commento al trailer

Dopo appena un anno e mezzo dal debutto della seconda stagione su Netflix ,è già pronta a tornare in streaming con la terza. Sarà un ritorno diverso e dal sapore di addio, comunque, considerando l'annunciata uscita dalla serie di Henry Cavill come protagonista ...Il blocco della condivisione degli account di Netflix è arrivato anche in Italia, facendo tremare gli appassionati nostrani di serie TV come Stranger Things,e Squid Game. Tutti, quando la piattaforma ha lanciato la "feature", si aspettavano un pronunciato calo del numero di abbonamenti a Netflix, ma così apparentemente non è stato. Il fatto ...Il cast della serie TV diha lasciato un messaggio ai videogiocatori di tutto il mondo durante il Summer Game Fest dell'8 giugno, mostrando un nuovo trailer e ricordando la data d'uscita della terza stagione . ...

The Witcher 4: Netflix vuole assumere un'altra grande star dopo l'addio di Henry Cavill Everyeye Serie TV

A due settimana dell'uscita ufficiale su Netflix della terza e attesissima stagione di The Witcher, il colosso dello streaming ci regala un avvincente trailer dedicato all'ultimo atto di Cavill nei pa ...LOS ANGELES, CALIFORNIA: With Netflix 's ' The Witcher ' Season 3 being one of the most anticipated shows right now, fans are extremely intrigued to know more about the actors who are playing ...