(Di sabato 10 giugno 2023) Tutto comincia e finisce con una fotografia. Un angolo speciale per un Professional Wrestler. Quell’angolo che ti prende da bordo Ring, inquadrandoti dal basso verso l’alto, mentre le luci dei riflettori disegnano il tuo profilo esaltandolo. Sembra un dio, mentre muove il passo verso il centro del quadrato, con qualche capello che scende a coprire parte del suo viso, il sudore che perla la sua pelle e mette in luce un fisico con poco di umano e tanto di gladiatore. Splendido come una mela rossa. Congelato come un frutto che affronta un viaggio. Marcio dentro. Se quella foto fosse stata scattata durante le riprese di un film, sarebbe stata la copertina perfetta per descrivere la vita di Billy Graham, che di soprannome, e come no, faceva. Era un uomo fuori dal comune, una talento smisurato nel curare il suo corpo, e una mente piena di idee. Prese ...

Ad accompagnare la mostra non fu il solito catalogo ma un libro a parte,Rainbow Book , che ... A un certo punto, non sorprendentemente, l'attivistaafro - americana Angela Davis fa visita ...Flash includerà il sorprendente cameo di unadi Hollywood [RUMOR] Ormai manca pochissimo all'arrivo diFlash , che uscirò nelle sale il 14 giugno prossimo. Le recensioni ...Così laRussell Crowe in un video pubblicato sui social invita il pubblico della Calabria ... Dagli anni '80 a oggi, Crowe ha fatto parte di diverse formazioni come 30 Odd Foot of Grunts,...

The Superstar Zona Wrestling

Alexander Zverev admits he "wouldn't bet" on Casper Ruud defeating Novak Djokovic in Sunday's French Open final but warned the Serb superstar could crack under the weight of expectation with history ...Both Sultan and Tiger Zinda Hai are YRF productions and according to reports Salman Khan also inked a profit sharing deal getting 60 to 70 per cent of the total profits earned by these films ...