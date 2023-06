The Queen | la vera storia della Regina Elisabetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) THESky Cinema drama ore 19.15 con Helen Mirren, Martin Sheen , James Cromwell. Regia di Stephen Frears. Produzione Gran Bretagna 2006. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA 1997. La principessa Diana muore in un incidente d'auto a Parigi. Da anni i suoi rapporti coi membricasa reale britannica era troncati. Ma la nazione vuol piangere Lady D. Si allestiscono funerali in gran pompa. Ma la presenza dei reali è in forse. Il popolo in quegli anni non ama troppo la suache accusa di esser stata una suocera non proprio affettuosa. Dopo lunghe esitazionidecide di presenziare alle esequie. E il paese si stringe attorno a lei. PERCHE' VEDERLO perchè Stephen Frears è un regista che sa far bene tutto e dunque riesce a coinvolgere anche chi inglese non è. Stesso ...