The Crowded Room è l' ultimo maldestro tentativo di allontanare Tom Holland dalle grinfie della Marvel

(Di sabato 10 giugno 2023) La carriera di Tomè in una fase molto positiva. Ancora oggi, è l'Uomo Ragno per eccellenza, ha all'attivo l’adattamento di un videogioco che ha sbancato i botteghini con Uncharted e, dopo quasi un decennio di notorietà, può praticamente affrontare qualsiasi progetto gli venga in mente. C’è una cosa, però, che non ha e sembra bramare: un successo di prestigio. Il suolavoro, il grintoso dramma poliziesco di Apple TV+ dal titolo The, avrebbe dovuto avere questo significato ma, purtroppo, non gli è andata bene. Nel 2015,era stato annunciato come prossimo Spider-Man prima ancora che Andrew Garfield terminasse il proprio turno, il resto è storia. Nel 2023, dopo tre film indipendenti e un pizzico di Avengers all'attivo, è più che giusto affermare quanto ...

Dopo il period britannico televisivo Wolf Hall , l'attore inglese si è preso una pausa da action e cinecomic hollywoodiani per tornare sul piccolo schermo con il thriller psicologicoRoom ...Dopo aver girato la serie televisivaRoom nei panni di Danny Sullivan, l attore ha bisogno di ricaricare le batterie. Tom Holland staccher la spina per un anno: colpa della mini serie televisiva ideata da Akiva Goldsman,...HOLLAND INROOM Il giovane Danny Sullivan viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria avvenuta a New York City nel 1979. Una serie di interrogatori condotti dalla ...

The Crowded Room, la recensione della serie tv con Tom Holland Movieplayer

Tom Holland è ora sobrio da più di un anno grazie a The Crowded Room ma si prenderà una pausa dalla recitazione per almeno un anno proprio a causa dello show. La serie Apple l’ha aiutato ma anche stra ...Dopo aver girato la serie televisiva The Crowded Room nei panni di Danny Sullivan, l’attore ha bisogno di ricaricare le batterie.