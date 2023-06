Tevez | «Ecco perchè Messi non è andato al Barcellona»

(Di sabato 10 giugno 2023) Le parole di Carlossulla decisione didi non tornare al: «Non voleva essere il cattivo del film» Carlosha parlato ad ESPN FC per spiegare la decisione di Lioneldi non tornare ale di andare all’Inter Miami. Di seguito le sue parole.– «Non poter tornare alè stato tremendo per lui ma ha preso una decisione conoscendo e comprendendo un po’ la sua situazione. Non voleva tornare e costringere molti suoi compagni di squadra ad essere ceduti o ad abbassarsi lo stipendio. Non poteva tornare ed essere il cattivo del film». MIAMI – «Leo ha scelto gli Stati Uniti perché gli piace Miami, sarà tranquillo per lui e la sua famiglia. Penso che quello che ha fatto sia stata la cosa più ...

Carlos tevez, ex attaccante ha raccontato a ESPN i motivi che hanno portato Leo Messi a scegliere l'Inter Miami: "Non poter tornare al Barcellona è stato tremendo per lui ma ha preso una decisione con ...