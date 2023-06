Terribile incidente stradale | 3 vite spezzate in un attimo | Valeria di 24 anni | Ludovico di 31 e Dominga di 53

(Di sabato 10 giugno 2023) Tragedia in strada, lo scontro tra tre mezzi in corsa. La vicenda è avvenuta nel cuore della notte lungo il tratto di percorrenza sulla Treviso Mare, zona Roncade. Il violento scontro ha coinvolto due auto e un furgone. Resta ancora da chiarire con certezza la dinamica del sinistro, ma stando a quanto emerso dai primi rilievi, il primo tamponamento sembra essere avvenuto tra l’auto, una Volkswagen Polo, e un furgone Vito. Poi un terzo mezzo che procedeva nella stessa direzione. Il bilancio è drammatico: sono tre le vittime.mortale lungo la Treviso Mare. Tre i mezzi coinvolti nel sinistro drammatico. In un primo momento sembra che lo scontro sia avvenuto tra l’auto e il furgone e solo dopo anche un terzo mezzo che arrivando in corsa ha provato a scansare i detriti dei mezzi incidentati per finirne poi colpita. Su ciascun mezzo viaggiavano due ...

Tre vite spezzate in una sola notte, in un solo incidente nella via per il mare. di 31 anni e la 24enne. E la 53enne.

RONCADE (TREVISO) - Tre vite spezzate in una sola notte, in un solo terribile incidente nella via per il mare. Ludovico Brunello di 31 anni e la 24enne Valeria Orsoni. E la 53enne ...