Terra Amara | anticipazioni 11-17 giugno 2023 | Yilmaz perdona Mujgan?

(Di sabato 10 giugno 2023)da domenica 11 a sabato 17Behice si prende cura die si inventa delle scuse per fare in modo che la nipote non venga a sapere dei fatti accaduti durante il processo a Zuleyha, per cuie Demir finiscono agli arresti. Nel frattempo, Hatip si presenta alla tenuta Yaman con l’intento di recuperare la cambiale o di uccidere Gaffur, ma viene fermato da Saniye e Naciye, che raccontano tutta la verità a Hunkar. Sempre alla villa, Saniye scopre che Fadik è innamorata di Rasit, l’uomo di fiducia di Hatip. Intanto, in prigione,viene a sapere del tentato suicidio di. L’indomani, lui e Demir vengono liberati grazie all’intervento di Julide. Una volta ...

non si batte: ecco i numeri di domenica 11 giugno 2023, Domenica In deve accontentarsi per l'ultima puntata di ...Beautiful ha registrato 2milioni 145mila telespettatori e il 16.7% di share,è stata vista da 2milioni 212mila spettatori con il 20.2% di share, la prima parte di Verissimo - Le storie ha ...... perché come mi ripeteva più volte la stessa Diva, scherzando in maniera un po', "non c'è ... Vivo in Argentina dal 2012 e conosco la sensazione dello stare lontani dalla propriaamata; una ...

Terra amara: Episodio 288 Video Mediaset Infinity

Terra amara non si batte: ecco i numeri di domenica 11 giugno 2023, Domenica In deve accontentarsi per l'ultima puntata di stagione ...Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda martedì 13 giugno alle 14:10 circa su Canale 5.