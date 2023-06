Terra Amara | anticipazioni 11-17 giugno 2023 | Yilmaz perdona Mujgan?

(Di sabato 10 giugno 2023)da domenica 11 a sabato 17Behice si prende cura die si inventa delle scuse per fare in modo che la nipote non venga a sapere dei fatti accaduti durante il processo a Zuleyha, per cuie Demir finiscono agli arresti. Nel frattempo, Hatip si presenta alla tenuta Yaman con l’intento di recuperare la cambiale o di uccidere Gaffur, ma viene fermato da Saniye e Naciye, che raccontano tutta la verità a Hunkar. Sempre alla villa, Saniye scopre che Fadik è innamorata di Rasit, l’uomo di fiducia di Hatip. Intanto, in prigione,viene a sapere del tentato suicidio di. L’indomani, lui e Demir vengono liberati grazie all’intervento di Julide. Una volta ...

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 10 giugno 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

L'appuntamento con la soap opera Terra Amara cancellata nel fine settimana: scatta il cambio programmazione dal 24 giugno ...