Tennis | Swiatek cala il tris al Rolang Garros | Muchova cede al terzo set

(Di sabato 10 giugno 2023) Parigi, 10 giu. - (Adnkronos) - La legge di Iga non perdona. Non rovina il suo ruolino perfetto nelle sfide per i trofei Major, che fa poker conquistando per la terza volta Parigi e si conferma dominatrice del circuito femminile. E' la più giovane a vincerne così tanti Slam dai tempi di Serena Williams (Us Open 1999, Roland, Wimbledon e Us Open 2002): la prima dai tempi di Henin a vincere per due anni di fila. Nella finale del Roland, secondo Slam del 2023 (montepremi 49.600.000 euro) che si è concluso sulla terra rossa francese, la 22enne di Varsavia, numero uno del mondo e già vincitrice del titolo nel 2020 e nel 2022, ha battuto 62 57 64, in poco più di due ore tre quarti di partita, la ceca Karolina, n.43 WTA, mai così avanti in un torneo di questa categoria. Dopo l'ultimo punto - ...

