Tennis | Atp ' s-Hertogenbosch | Sinner unico italiano in tabellone

(Di sabato 10 giugno 2023) Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - Jannikè l'nel main draw del Libema Open, l'Atp 250 di 's-(montepremi di 750.950 euro), appuntamento olandese sull'erba in diretta su Supere SuperTenniX. L'altoatesino ha accettato una wild card per il torneo olandese, inizialmente prevista per il campione in carica Tim Van Rijthoven costretto a dare forfait.è testa di serie numero 2 a 's-, e come i primi quattro favoriti inizierà direttamente al secondo turno. All'esordio nel torneo, affronterà il kazako Alexander Bublik, numero 51 ATP, o un qualificato. Nel torneo olandese la prima testa di serie è Daniil Medvedev, finalista l'anno scorso. In Olanda è previsto anche il ritorno in campo dell'ex Top 3 Milos Raonic, rimasto ...