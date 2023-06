(Di sabato 10 giugno 2023) Non ci saràal250 di. Il tedesco, che avrebbe fatto gli onori di casa per mezzo di una wild card, è stato infattial. Il tutto dopo la semifinale persa, in maniera anche molto netta, al Roland Garros contro il norvegese Casper Ruud. Per l’ex finalista degli US Open la spiegazione è arrivata durante la conferenza stampa successiva alla fine del confronto appena citato. Durante l’allenamento del giovedì, alla fine, si è procurato un piccolo stiramento a una coscia. Nulla di eclatante, ma tanto basta, soprattutto considerato quanto accaduto un anno fa, a prendere le massime precauzioni. Roland Garros 2023, Casper Ruud: “Con Djokovic sarà durissima, cercherò di giocare senza pressione” L’invito originariamente accordato a ...

IntervisteNon c'è stata partita traZverev e Casper Ruud. Il norvegese ha surclassato il tennista tedesco in tre set, con il risultato di 6 - 3, 6 - 4, 6 - 0 . Per l'ex numero due del mondo un ......un piano di gioco migliore e per avere una possibilità contro di lui devo giocare il miglior... Photo credits: Getty Images Roland GarrosZverev

Tennis: Alexander Zverev costretto al forfait, non giocherà l'ATP di Stoccarda OA Sport

È un dominio schiacciante quello di Ruud nella seconda semifinale del Roland Garros. Domenica Casper sfiderà Djokovic per il suo primo titolo Slam ...La seconda semifinale del Roland Garros non ha regalato grandi emozioni. Alexander Zverev non è praticamente mai entrato in partita e ha permesso a Casper Ruud di fare il bello e il cattivo tempo dal ...