Temptation Island 2023 | svelata la prima coppia ufficiale E lei lo stronca subito | “Si fa chiamare ‘American boy’ ma a stento sa parlare l’italiano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) È tutto pronto per. Il docu-reality di Canale 5 scalda i motori in vista della partenza della nuova edizione prevista per lunedì 26 giugno inserata, e nel frattempo svela a poco a poco il cast. Sui profili social della trasmissione, infatti, è stata caricata la clip che introduce al pubblico Gabriela e Giuseppe, i primi protagonisti annunciati. Sentite il crepitio della legna al falò di confronto? Vedete i cervi correre in riva al mare portando con fierezza le corna in testa? Allora siete pronti per, che torna ad animare le sere d’estate del pubblico di Canale 5. In attesa di osservare fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici alle prese con pene d’amore e giochi di seduzione, sui social è stata presentata la ...