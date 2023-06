Temptation Isalnd 2023 | esclusi | coppie e anticipazioni sul nuovo reality dei sentimenti

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 giugno 2023) Le attese sono alle stelle per l’inizio diIslandche andrà in onda su Canale 5 a partire dal 26 giugno e, questa nuova edizione, terrà compagnia ai telespettatori di Mediaset per un periodo record di sei settimane, promettendo colpi di scena e grandi emozioni. Mentre il cast si prepara per l’avventura sull’isola delle tentazioni, un’inaspettata notizia ha scosso i fan del programma: l’ex concorrente del GF Vip 6, Gianluca Costantino, è stato escluso dal cast all’ultimo momento. L’indiscrezione, diffusa da Alessandro Rosica su Instagram, ha svelato che Costantino avrebbe violato il regolamento delrivelando in anticipo la sua partecipazione al programma. Gli autori diIsland, infatti, non avrebbero gradito che alcuni influencer conoscessero il nome di uno dei tentatori prima ...