Tasse | le Pmi pagano 19 miliardi in più rispetto ai colossi del web

(Di sabato 10 giugno 2023) Nel 2020 le piccole imprese con meno di 5 milioni di euro di fatturato hanno versato 19,3di euro di imposte. Nel 2021, invece, le 25 filiali italiane dei principali gruppi mondiali di web e software hanno dato 186 milioni di euro. Lo rileva la Cgia secondo cui nell’ultimo anno in cui i dati sono disponibili i piccoli imprenditori hanno pagato 19,1in più dei big del web presenti in Italia. Additati di essere i principali responsabili dell’evasione, il popolo delle partite Iva, invece, paga un ammontare complessivo di104 volte superiore ai giganti del web che nel 2021 hanno registrato nel 2021 un giro d’affari in Italia pari a 8,3di euro; il numero di addetti occupati in queste realtà era pari a 23 mila unità e al fisco italiano hanno versato solo 186 milioni di euro. I 3 milioni di ...