Tajani vola negli Usa per una missione ufficiale | tutti gli incontri in agenda

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 giugno 2023) Viaggio in Usa per Antonio. Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri si recherà da domani, 11 giugno, sino a mercoledì, 14 giugno 2023, inStati Uniti. Nel corso dell'articolataa Washington - il cui obiettivo è consolidare ulteriormente le eccellenti relazioni bilaterali ed il coordinamento sui principali temi internazionali anche in vista della Presidenza italiana del G7 nel 2024 - il vicepremier incontrerà innanzitutto il Segretario di Stato americano, Antony Blinken. Sarà questa l'occasione per ribadire l'importanza strategica del legame transatlantico che da oltre 70 anni è la stella polare dell'azione esterna del nostro Paese e sottolineare il forte apprezzamento del governo italiano per lo strettissimo coordinamento in seno alla ...