Tajani | Lotta ai cambiamenti climatici a misura di impresa | agricoltura e a difesa del lavoro

... lo stesso ha fatto il primo ministro belga", ha dettoa margine di un evento a Esperienza Europa - David Sassoli. Il governo italiano, ha aggiunto, sostiene "unaal cambiamento ...... lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, a margine del dibattito "Ue - Svizzera, ... è la posizione del governo italiano, possono esservi punti di convergenza per unaai ......è per unaal cambiamento climatico che sia a misura di impresa, agricoltura e difesa del lavoro", le parole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio

Tajani: "Lotta ai cambiamenti climatici a misura di impresa ... Adnkronos

La lotta ai cambiamenti climatici “deve essere a misura di impresa, agricoltura e a difesa del lavoro". A dirlo è il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...