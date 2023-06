Tajani da domani in Usa | focus sulla Tunisia con Blinken e Georgieva

(Di sabato 10 giugno 2023) La guerra in Ucraina e, soprattutto, la crisi finanziaria in, a cui si collega la questione migratoria che preoccupa, e non poco, il governo di Giorgia Meloni. Saranno questi i due principali ...

Viaggio in Usa per Antonio Tajani. Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri si recherà da domani, 11 giugno, sino a ...La missione negli Stati Uniti del vicepremier avrà due momenti chiave: l'incontro al dipartimento di Stato con il segretario Antony Blinken e il colloquio con ...