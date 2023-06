Taekwondo | Grand Prix Roma 2023 | Smiraglia eliminata ai sedicesimi Xu | Song e Yunta trionfano nella seconda giornata

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) È appena terminata ladi competizioni al Foro Italico, splendida location capitolina che sta ospitando questo fine settimana ildi, celeberrima rassegna diche coinvolge i combattenti più forti di tutto il movimento. In questo da-2 ricco di emozioni sono andate in scena tre categorie, precisamente la +67 kg femminile, la -58 kg maschile e la -67 kg femminile.+67 kg a spuntarla è stata la cinese Lei Xu, atleta che ha letteralmente dominato la Finale, sconfiggendo la francese Althea Laurin, vincendo il primo set per 0-1 e il secondo per 4-7. Rebecca McGowan e Zequi Zhou si sono invece accomodate sul gradino più basso del podio, cedendo il passo rispettivamente alla prima e alla ...