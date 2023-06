Tabellone ATP ‘s-Hertogenbosch | Jannik Sinner torna in scena | i possibili avversari C’è Medvedev

(Di sabato 10 giugno 2023) Il torneo ATP 250 di ‘s-andrà indal 12 al 18 giugno sull’erba della cittadina olandese.tornerà indopo la cocente eliminazione subita al secondo torneo del Roland Garros per mano di Altmaier e punta a un pronto riscatto. Il tennista altoatesino, ammesso incon una wild card, ha usufruito di un bye e dunque esordierà direttamente agli ottavi di finale, dove attenderà il kazako Alexander Bublik o un qualificato. L’azzurro potrebbe poi dover fare i conti con una vecchia conoscenza come il finlandese Emil Ruusuvuori, che è però chiamato alla non semplice sfida con lo statunitense Brandon Nakashima e poi dal testa a testa con il francese Ugo Humbert o l’australiano Jason Kubler.è finito ...

Matteo Berrettini torna a giocare all'250 di Stoccarda , in programma dal 12 al 18 giugno. Dopo aver saltato per infortunio gli ... Nelle parte alta delc'è lo spauracchio del greco ...Termina al primo turno delle qualificazioni l'avventura di Andrea Vavassori nel torneo250 di 's - Hertogenbosch 2023. Dopo lo Roland Garros, il tennista piemontese ha iniziato la sua ......PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYSTOCCARDA 2023 PRIMO TURNO (1) Tsitsipas bye Gasquet vs Q Zhang vs Struff Bonzi vs (5) Paul (4) Hurkacz bye (WC) Lopez vs Q O'Connell ...

Tabellone ATP Stoccarda, torna Matteo Berrettini: rovente derby italiano all'esordio! Musetti cerca strada OA Sport

Il torneo ATP 250 di 's-Hertogenbosch andrà in scena dal 12 al 18 giugno sull'erba della cittadina olandese. Jannik Sinner tornerà in scena dopo la cocente eliminazione subita al secondo torneo del Ro ...Il torinese Andrea Vavassori sconfitto subito all'esordio del tabellone cadetto olandese per mano del giovane francese Mpetshi Perricard ...