Swiatek non si batte | terzo trionfo a Parigi!

(Di sabato 10 giugno 2023) La legge di Iga non perdona . Non rovina il suo ruolino perfetto nelle sfide per i trofei Major, che fa poker conquistando per la terza volta Parigi e si conferma dominatrice del circuito ...

In una situazione in cui forse non si è mai trovata al Roland Garros, Swiatek è in totale confusione: in apertura di terzo set, la polacca gioca un game di servizio. Ma stavolta la macchina si inceppa e chiude al decimo gioco dopo 2h46'. La Muchova, n.43 Wta, lunedì salirà al n.16. Con il quinto game vinto di fila Swiatek sale 3-0 ma Muchova non molla e nel quinto gioco, con un diritto in corsa che si stampa sulla riga, mette a segno il contro-break e si riporta sotto (3-2).

Iga Swiatek va in vantaggio 6-2 3-0 ma si fa rimontare e chiude solamente 6-4 al terzo set. Quarto titolo Slam per la polacca ...La legge di Iga non perdona . Non rovina il suo ruolino perfetto nelle sfide per i trofei Major Swiatek, che fa poker conquistando per la terza ...