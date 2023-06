Swiatek-Muchova oggi in tv | Finale Roland Garros femminile 2023 | orario | programma | streaming

(Di sabato 10 giugno 2023). Da una parte Iga, Polonia, quella che t’aspetti, la numero 1 del mondo. Dall’altra Karolina, Repubblica Ceca, la quarta del suo Paese ad arrivare all’ultimo atto a Parigi negli ultimi otto anni. Come a dire che il movimento, da quelle parti, sa produrre eccome. La ventiseienne di Olomouc, paradossalmente, prima di quest’anno aveva quello francese come suo peggior Slam: negli altri vanta una semia Melbourne, due quarti a Wimbledon e un ottavo a New York. Per incredibile che sembra, è la sua prima(e terza in assoluto) da quattro anni a questa parte sul circuito maggiore. Sa già che migliorerà il best ranking (sarà 16a da lunedì), ma può ...

Non sarà così:sarà la finale a Parigi. COMPARAZIONE QUOTE. OVER 19.5 DI GAME 1.95 PIÙ INFO 1.95 PIÙ INFO 1.95 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il gioco può causare ...affronterà in finale la ceca Karolina, numero 43 del mondo e grande sorpresa del torneo. La ceca salva un match point nel ottavo gioco del terzo set e sconfigge la bielorussa Aryna ...ROLAND GARROS - IL PROGRAMMA DI SABATO 10 GIUGNO Non prima delle 15:00 - (1)vs[finale singolare femminile] A seguire - (4) Dodig/Krajicek vs Gille/Vliegen [finale doppio maschile]

Roland Garros: Iga Swiatek in finale contro Muchova Agenzia ANSA

Roland Garros 2023, finale femminile. Da una parte Iga Swiatek, Polonia, quella che t'aspetti, la numero 1 del mondo. Dall'altra Karolina Muchova, Repubblica Ceca, la quarta del suo Paese ad arrivare ...Settima finale a Parigi per il serbo che domenica cercherà il terzo successo e il ventitreesimo titolo del Grande Slam: «Mi dispiace per Carlos che ha mostrato di essere un combattente e che ha conclu ...