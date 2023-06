Swiatek fa tris a Parigi | Muchova battuta in finale

(Di sabato 10 giugno 2023)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Per la terza volta in carriera, Igasi è aggiudicata il Roland Garros femminile, secondo Slam del 2023 andato in scena sulla terra rossana(montepremi 49.600.000 euro). La campionessa polacca, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, già vincente anel 2020 e 2022, ha superato inla ceca Karolina, 43esima Wta, in tre set con il punteggio di 6-2 5-7 6-4. Domani lamaschile tra il serbo Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud, rispettivamente terza e quarta forza del seeding.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

