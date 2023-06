(Di sabato 10 giugno 2023)Anna, in un recente articolo su Il Giornale, mette in luce le difficoltà vissute dagli insegnanti, vittime di un sistema che lede la loro dignità professionale. L'articolo .

Il pluralismo scolastico è stato al centro dell'intervento diAnna Monia: 'Il diritto di istituire scuole non statali, e il diritto dei genitori di scegliere il tipo di istruzione adatto ...Il pluralismo scolastico è stato al centro dell'intervento diAnna Monia: "il diritto di istituire scuole non statali, e il diritto dei genitori di scegliere il tipo di istruzione ...Il pluralismo scolastico è stato al centro dell'intervento diAnna Monia: "Il diritto di istituire scuole non statali, e il diritto dei genitori di scegliere il tipo di istruzione ...

Suor Alfieri: “Necessario procedere con i concorsi abilitanti per i docenti delle scuole paritarie” Orizzonte Scuola

"Vogliamo riprendere e valorizzare i principi e il metodo popolare - afferma Carmine Pacente - non con una operazione nostalgia che non avrebbe senso, ma ...Sabato 10 giugno, alle ore 10.30, a Milano (Palazzo delle Stelline, Corso Magenta,61) si terrà l’evento voluto dal Coordinatore provinciale di Azione, Carmine Pacente, e organizzato con le associazion ...