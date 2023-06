Sul Monte Cereto | un giro ad anello partendo da Nembro

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 10 giugno 2023) L’estate sta giocando a nascondino e programmare una gita in alta montagna è un’incognita. È in momenti come questo che mi sento di consigliare un’uscita vicino a casa con un duplice obiettivo: allenarsi e conoscere. La proposta di oggi è perfetta per chi vive in città: richiede spostamenti minimi (si può anche utilizzare il tram), si completa in un paio d’ore (riducendo il rischio di prendere acquazzoni) e riserva alcune interessanti sorprese