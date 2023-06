Sud | Bianchi Svimez | Ogni laureato perso è un pezzo di Pil che se ne va

(Di sabato 10 giugno 2023) “Trattenere i 40mila laureati cheanno se ne vanno dal Sud dovrebbe essere l’obiettivo centrale delle politiche di sviluppo perché, ognuno di quelli, è undi Pil che se ne va”. Lo ha detto il direttore generale diLuca, nel corso di ‘Trani in Onda’, la Festa di Rai Radio 3. “Stiamo vivendo un paradosso – continua– l’occupazione si sta riprendendo, anche al Sud, ma l’emigrazione qualificata non si riduce, perché la qualità del lavoro e le retribuzioni sono troppo basse, circa il 20% inferiori al resto d’Italia. Il lavoro è centrale – ha evidenziato – ma c’è un tema di servizi. I giovani che fanno pochi figli al Sud e se ne vanno, molto probabilmente vanno via perché meno del 20% dei bambini di età compresa tra 0 e 3 anni ha un asilo nido, perché appena un terzo dei ...

Gli altri destinatari del provvedimento sono: Alberto, Nunzio Ezio Campagna, Paola Rita Campagna, Filippo Di Piazza, Giuseppe Di Rosa, Sebastiano Felice Agatino Ferlito, Calogero Grillo, ...Enzo Cirimele presidente dei commercianti del Cristo con il tesoriere Lucahanno consegnato ... Alla serata era presente anche l'Associazione Alessandria... si intrometta nel governo degli Stati membri come manco inelle colonie africane. Il tutto ... richiamando il trattato che lega gli Stati Uniti alla Corea del". Esito che lo preoccupa ...

Sud, Bianchi (Svimez): Ogni laureato perso è un pezzo di Pil che se ... Il Denaro

“Trattenere i 40mila laureati che ogni anno se ne vanno dal Sud dovrebbe essere l’obiettivo centrale delle politiche di sviluppo perché, ognuno di quelli, è un pezzo di Pil che se ne va”. Lo ha detto ...Sei miliardi per le imprese del turismo, per le eccellenze del Made in Italy e per quelle che vogliono investire nelle otto aree Zes entrate in funzione nelle regioni meridionali. UniCredit annuncia..