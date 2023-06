Su la testa Inter | hai giocato una grande finale

... il Grande Tris, emulando l'exploit United nel '99, ottavo club in Europa capace di questa strepitosa impresa assieme a Celtic, Ajax, Psv, United appunto, Barcellona,e Bayern ...Il tempo di festeggiare che l'potrebbe arrivare al pareggio, ma il colpo di Di Marco si stampa sulla traversa. All'89' Lukaku imbeccato da Gosens schiaccia dia colpo sicuro e Ederson ...... la terza occasione, stavolta di: su sponda di Gosens, il belga colpisce in modo troppo centrale e Ederson para. Il City è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia: per l', ...

Manchester City-Inter 1-0, l'Invincibile Armada di Guardiola affonda il sogno nerazzurro RaiNews

Al Manchester va la Coppa, all’Inter l’onore e l’orgoglio. Una gara che i nerazzurri hanno condotto alla perfezione, eccetto il gol subito da Rodri che alla fine è risultato decisivo per dare al club ...La traversa di Dimarco, la clamorosa palla gol sprecata da Lukaku, le due parate decisive di Ederson: i nerazzurri sono stati castigati dallo splendido gol di Rodrigo, ma hanno giocato benissimo contr ...