Stop ai lavori nella maxi-villa di Gianluca Vacchi in Costa Smeralda | sequestrato il cantiere Ecco perché

(Di sabato 10 giugno 2023) Ladiinnon s’ha da fare. Almeno per ora. Ildellaproprietà dal valore di 15 milioni di euro che dovrebbe sorgere arrampicata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, è stato posto sotto sequestro dal Corpo forestale che ha eseguito un decreto emesso dal procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso. Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda e confermato dall’Ansa la Procura di Tempio Pausania ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di tutto ciò che fino ad ora è stato costruito dalla ditta incaricata, l’impresa Filigheddu Costruzioni di Arzachena. La, quando e se terminata, dovrebbe avere 15 stanze per un totale di 1200 metri quadrati più altri mille di terrazze, oltre a discoteca, ...

Ho iniziato così a fare vari, lontano dal taraflex." - ha raccontato Salì Coulibaly - "A ... ma finire la stagione con la promozione, è stata la ciliegina sulla torta." Dopo loforzato, la ...Dopo 20 anni di, il gruppo speleo archeologico Vespertilio, coordinato dagli archeologi ... precedente aidi risistemazione dell'area avvenuta sotto Traiano. È stata la prima volta che a ...Ho iniziato così a fare vari, lontano dal taraflex." - r acconta Salì Coulibaly - "A ... ma finire la stagione con la promozione, è stata la ciliegina sulla torta." Dopo loforzato, la ...

"Conservatorio, nuovo stop dei lavori" - "Conservatorio, nuovo stop ... il Resto del Carlino

Non c’è pace per il Conservatorio Pergolesi, non si trova la strada per terminare lavori di rifacimento che sembrano infiniti. Ancora una volta è la consulta degli studenti a scrivere per sottolineare ...Lo stop per il Covid poi l’aumento dei prezzi. Il sindaco Giannetti spera di chiudere entro fine mandato. E sul territorio comunale sono aperti altri 14 cantieri, compreso quello delle nuove scuole.