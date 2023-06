STATS – Calciomercato | Juve | vendere Vlahovic per fare una plusvalenza su un precedente errore

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 giugno 2023)perunasu uncommesso dai bianconeri La Gazzetta dello Sport di oggi ipotizza 3 scenari per l’estate dellantus, partendo da un elemento definito dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino nel suo ultimo intervento: essendo la situazione economica della società «da gestire», occorrecassa e anche in modo sostanzioso, facendo i conti dei mancati introiti di Champions League. Per il 2023-24 è necessario rientrare di milioni e le strade possibili sono: 1)a 70 più una serie di esuberi di ritorno (McKennie, Kulusevski e giovani in prestito); 2) aggiungere ai 70 dell’attaccante serbo i ...