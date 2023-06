Star Wars | Ahsoka – teaser italiano e data di uscita della serie su Disney+

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 giugno 2023) Una dellepiù attese dell’estate sta per arrivare su. Da qualche giorno è disponibile in rete il nuovodi, lo show che arricchisce l’universo di Mandalorian e che vedeTano, ex Jedi di Anakin Skywalker, interpretata da Rosario Dawson, combattere contro Grand’Ammiraglio Thrawn per impedirgli di diventare l’erede dell’Impero.è il sequel di: Rebels,in 4 stagione conclusasi nel 2018. Insieme a The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Skeleton Crew,prevista inper la fine del 2023, lo show introdurrà i fann di Guerre Stellari al nuovo film di ...