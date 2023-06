Stalking e lesioni alla ex moglie a Mirabella Eclano | arrestato

(Di sabato 10 giugno 2023)ex. L’indagato era ai domiciliari per tali reati. Disposta adesso la custodia in carcereex. Ieri i carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza di aggravamento a carico di un 52enne albanese, già sottoposto agli arresti domiciliari appena tre giorni prima. Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha emesso la misura più restrittiva della custodia cautelare in carcere, a seguito delle risultanze investigative emerse dall’attività dei Carabinieri. A carico dell’indagato, infatti, i militari hanno raccolto ulteriori e più gravi indizi di colpevolezza in ordine ai già contestati reati di ...

