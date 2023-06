Sport in tv sabato 10 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 10 giugno 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,102023. Il piatto forte arriva senza ombra di dubbio in serata, quando l’Inter a Istanbul scenderà in campo per conquistare la Champions League contro il favorito Manchester City. Si assegnano due trofei anche al Roland Garros, dove vanno in scena la finale del singolare femminile e quella del doppio maschile. Entra nel vivo anche il fine settimana del motomondiale al Mugello, con la Sprint Race della MotoGP. Poi Nations League di volley, golf e tanto altro ancora.Face.

Sport in tv oggi (sabato 10 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport

La MotoGP riparte dal Mugello, dove nel weekend è in programma il GP Italia (tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Le qualifiche e la… Leggi ...Oggi sabato 10 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Al Mugello vanno in scena le qualifiche e la Sprint Race del GP d'Italia per la MotoGP. In serata l'Inter affronterà il Manchester City ne ...