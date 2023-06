Sport in tv sabato 10 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 10 giugno 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,102023. Il piatto forte arriva senza ombra di dubbio in serata, quando l’Inter a Istanbul scenderà in campo per conquistare la Champions League contro il favorito Manchester City. Si assegnano due trofei anche al Roland Garros, dove vanno in scena la finale del singolare femminile e quella del doppio maschile. Entra nel vivo anche il fine settimana del motomondiale al Mugello, con la Sprint Race della MotoGP. Poi Nations League di volley, golf e tanto altro ancora.Face.

... Bagnaia allunga in testa Bagnaia completa il suoperfetto al Mugello: record della pista, ... Domenica 11 giugno il Gran Premio d'Italia LIVE alle 14 su SkyUno, SkyMotoGP e NOW (......pioggerellina che ha toccato la pista nelle prime tornate di questa mini - gara del. I due ... ma non ce la facevo - ha riconosciuto il pilota del team Mooney VR46 ai microfoni di Sky...... 3vittoria nel 2023 Pecco Bagnaia continua a riscrivere il proprio libro di storia: con il successo nella Sprint del Mugello il campione torinese conquista la terza gara deldopo Portogallo e ...

Manchester City Inter streaming e diretta tv: dove vedere la finale della Uefa Champions League in programma stasera, 10 giugno 2023 ...Gp italia Il pilota Ducati sorride in un sabato perfetto che gli ha regalato pole e successo in Sprint La prima Sprint Race al Mugello E il successo arriva davanti all'amico, ma nemico per il Mondiale ...