(Di sabato 10 giugno 2023) Stasera a Istanbul unadiche il suoha davvero immaginato vicina. «Sì, c'èper non aver passato il turno, potevamo arrivarci fino in,...

Così l'allenatore del Napoli Lucianoin merito alla finale di Champions League che stasera alle 21 vedrà affrontarsi Inter e Manchester City. "Un pizzico dic'è perché potevamo ......giusta se oggi sono a giocarsi la Champions" dicein merito alla finale di Champions League che stasera alle 21 vedrà affrontarsi Inter e Manchester City. "Un pizzico dic'è ...Da un punto di vista personale,ha ribadito quanto aveva già comunicato al suo ultimo ... C'è un po' diperché poteva arrivarci anche il Napoli, ma bisognerebbe analizzare cos'è ...

Spalletti, rammarico Champions: «Spero che il Napoli arrivi in finale» ilmattino.it

Stasera a Istanbul una finale di Champions che il suo Napoli ha davvero immaginato vicina. «Sì, c'è rammarico per non aver passato il turno, potevamo arrivarci fino in ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli ... Strada che si è dimostrata evidentemente giusta se oggi sono a giocarsi la Champions. Rammarico Sì c'è, potevamo arrivarci, ma bisognerebbe analizzare cos'è ...