Spalletti | “Italiano poteva fare bene a Napoli ADL sa scegliere gli allenatori” – VIDEO

(Di sabato 10 giugno 2023) Lucianoparla della sua carriera, dell’amore per, e del potenziale successore sulla panchina azzurra. NOTIZIE CALCIO. Luciano, ex allenatore del, ha e condiviso i suoi pensieri sulla sua carriera, le sue squadre passate e presenti, e il futuro del calcio durante “The Coach Experience”, evento annuale organizzato dall’Associazione Italianadi Calcio. Riflettendo sui trent’anni trascorsi dalla sua ultima partita come calciatore,ha evidenziato le numerose tappe e lezioni imparate nel suo percorso verso lo scudetto. “Ho avuto la fortuna di allenare grandi campioni e giocare bellissime partite,” ha dichiarato l’ex allenatore di Empoli e. Parlando del suo legame con il ...

Luciano Spalletti torna davanti ai microfoni a margine della sua partecipazione a 'The Coach Experience'. Inevitabile la domanda sul profilo del suo successore e sull'ipotesi Vincenzo Italiano. "Abbiamo diluito il festeggiamento dello scudetto nel tempo, ma se lo avessimo vinto alla fine, o alla penultima, avreste visto cose ancora più forti". Lo ha detto Luciano Spalletti, ormai ex allenatore del Napoli, intervenuto al The Coach Experience di Rimini dopo aver vinto la Figurina d'Oro Panini. Il tecnico campione d'Italia elogia la festa scudetto celebrata in ...

Luciano Spalletti parla della sua carriera, dell'amore per Napoli, e del potenziale successore sulla panchina azzurra.Rimini, 10 giu. – (Adnkronos) – “Se tiferò Inter La guarderò sicuramente perché amo il calcio e sono anche amico di Guardiola, tecnico che ci ha insegnato a tutti. Sono amico dell’Inter dove ho vissu ...