Spalletti | «Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli | ti viene sul muso | mi piace»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 giugno 2023) L’ormai ex allenatore del, Luciano, oggi sarà premiato a Rimini con la Figurina d’oro Panini, in occasione della manifestazione annuale organizzata dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio presieduta da Renzo Ulivieri: ‘The Coach Experience’. A margine della premiazioneha rilasciato alcune dichiarazioni. Tuttomercatoweb.com ne ha proposto un video. Qual è il filo che unisce Empoli eper Luciano? «Con il popolo diè nato un legame indelebile che durerà per sempre. Che mi sono voluto cicatrizzare per sempre perché non tutte le cicatrici sono un male. Come ho detto in conferenza stampa se vuoi davvero bene a qualcuno deviin grado di dedicargli il tuo tempo. Io alho dedicato tutto ...