Spalletti | 'Italiano era il mio successore giusto Champions? Sono amico di Inter e Guardiola'

(Di sabato 10 giugno 2023) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato a 'The Coach Experience', kermesse annuale organizzata dall'Associazione italiana...

Qual è il filo che unisce Empoli e Napoli per LucianoCosa e quanto si può imparare ...Nel suo futuro ci può essere anche una Nazionale Profilo successore Si è parlato di Vincenzo...Vincenzonon andrà al Napoli per sostituire, continuerà a Firenze il lavoro iniziato due estati fa: 'Quindi ripartiremo da lui. Garanzie Che verrà pagato' ha scherzato il patron ......Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del sostituto di Lucianoche si prenderà un anno sabbatico dopo aver riportato lo scudetto in città a distanza di 33 anni dall'ultima volta....

Napoli si ribella all’idea di Italiano al posto di Spalletti: si scatena la polemica Virgilio Sport

Luciano Spalletti ha parlato a margine di una kermesse sportiva organizzata a Rimini dall'Associazione Italiana allenatori di calcio.Luciano Spalletti ha parlato a margine della manifestazione “The Coach Experience” commentando le voci sul suo possibile successore sulla panchina del Napoli. le sue parole riprese da TuttoNapoli. DE ...