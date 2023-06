Soltanto il City può strappare la Champions League al City 

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 giugno 2023) Con un richiamo esplicito a una delle massime più significative del biennio interista di José Mourinho, Federico Dimarco non ha solamente confermato che sarà il più nerazzurro tra quelli in campo nella notte di Istanbul, ma ha involontariamente indicato quello che sembra essere l’unico apparente punto debole di una corazzata inscalfibile. “Per noi vincere questo trofeo è un sogno, per il Manchesterè un’ossessione”, ha detto riportando di colpo gli interisti al 2010 e alle notti vissute con l’ansia di non riuscire a superare il Barcellona: anche quella volta, alla vigilia di una semifinale che aveva davvero il sapore della finale anticipata, dall’altra parte c’era Pep Guardiola. Quella che abbiamo visto in azione quest’anno è una creatura praticamente perfetta, forse l’opera più compiuta del genio catalano, che ha richiesto un lavoro ben più complesso rispetto a ...