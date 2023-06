Snowboard | Italia | i convocati per tre giorni di allenamento a Livigno

(Di sabato 10 giugno 2023) Cesare Pisoni, direttore tecnico dell’per quanto riguarda lo, ha chiamato diversi azzurri per una trediche si svolgerà a. Si tratta di un ritrovo importante per affinare la preparazione in vista della prossima stagione, nello specifico la prima fase. Gli uomini che presenzieranno saranno in particolare otto, rispondenti ai nomi di Roland Fischnaller, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Aaron March, Marc Hofer, Maurizio Bormolini e Mirko Felicetti. Per quel che invece riguarda le donne, il numero è dimezzato a quattro. Nello specifico, si tratta di Elisa Caffont, Nadya Ochner, Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti. Totale, dunque, di 12 unità in questa fattispecie. A coadiuvare il lavoro di Pisoni saranno Matteo Artina e Marco Proserpio. La prossima ...

