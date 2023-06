(Di sabato 10 giugno 2023) Wesley, ex centrocampista del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Champions League Wesley, ex centrocampista del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Ho tifato per voi dalla curva di San Siro in una notte magica,: nessuna partita è impossibile, soprattutto se ti chiami Inter. E noi siamo!».

... campione d'Europa in(ormai ex campione d'Europa in), travolto 4 - 0 nella ... Finì come tutti ricordano: 3 - 1 a San Siro (, Maicon e Milito ribaltarono il vantaggio di Pedro) e ...... a vincere per 2 - 1, ribaltando con Ibrahimovic e Boateng il vantaggio di. Nonostante la ... I campioni indel trofeo sono gli uomini di Simone Inzaghi : 2 - 1 alla Juventus dopo i tempi ...... campione d'Europa in(ormai ex campione d'Europa in), travolto 4 - 0 nella ... Finì come tutti ricordano: 3 - 1 a San Siro (, Maicon e Milito ribaltarono il vantaggio di Pedro) e ...

Sneijder carica l’Inter: «Dopo aver vinto quel derby adesso completiamo l’opera» Calcio News 24

C'è chi è già partito ieri, facendo scalo a Sofia e viaggiando in bus per risparmiare qualche euro: le voci dei supporter nerazzurri che da tutta la regione si stanno spostando per vivere una delle no ...