Simone Pafundi | Ho imparato guardando i video di Maradona

Certe reti però valgono di più, elo sa. La punizione magica sotto l'incrocio che ha steso la Corea del Sud a un soffio dal 90', ad esempio, ha portato l'Italia Under 20 a un passo dal ...Garanzini: al Mondiale Under 20 stiamo scoprendo calciatori che giocano tra Mantova, Trento, Ascoli, Spal, Cittadella, Empoli, Inter Primavera, Reading. Italy's midfieldercelebrates after scoring a goal from a free - kick during the Argentina 2023 U - 20 World Cup semi - final match between Italy and South Korea at the Estadio Unico Diego Armando ...Commenta per primo Lanciato nella Nazionale maggiore già da Roberto Mancini, il gioiello dell'Udinese,si è preso la scena anche nel Mondiale U20 con una punizione spettacolare contro la Corea del Sud che è valsa agli azzurrini l'accesso alla finale del torneo. Il blogger Marco Barone ne ...

Italia Under 20 in finale ai Mondiali! Una punizione celestiale di Pafundi spegne la Corea Sport Fanpage

Una finale Mondiale. L'Italia piega la Corea e si regala il sogno di vincere il Mondiale Under 20. Il gioiello più atteso, Simone Pafundi, strappa un biglietto per l'ultimo atto del… Leggi ...« Un assist è come un gol». Solamente chi considera il calcio come un’opera d’arte riesce a paragonare la felicità di un passaggio vincente all’inebriante gioia di un gol da cineteca. Certe reti però ...